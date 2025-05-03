«Меня немного трудно убить»: Маск рассказал, кто сознательно уничтожает его репутацию

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Tesla ищет замену предпринимателю на фоне рекордного падения прибыли.

Средства массовой информации пытаются всеми способами задеть предпринимателя Илона Маска и уничтожить его репутацию. Об этом предприниматель заявил в интервью новостного канала Fox News.

Генеральный директор компании Tesla указал на то, что журналисты работают на пропаганду и манипулируют сознаниями людей. Они могут написать неправду, чтобы уничтожить человека в глазах общественности.

«Если бы они могли нажать кнопку и убить меня в реальности, они бы нажали эту кнопку немедленно. Но поскольку меня немного трудно убить, они вместо этого занимаются подрывом репутации и клеветой», — отметил предприниматель.

Данное заявление стало результатом опубликованного в газете The Wall Street Journal материала. В нем говорится о том, что совет директоров Tesla начали искать приемника Илону Маску из-за падения акций и несогласия инвесторов с позицией главы компании. Маск не остался в стороне. Он высказался, что статья о нем — ложна. Данный материал, по словам предпринимателя, нарушил этические нормы.

Подробнее о реакции Илона Маска на слухи об отставке ранее рассказал 5-tv.ru.