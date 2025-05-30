Грешным телом: в Петербурге полицейские обнаружили сеть интим-салонов

Задержаны около 30 человек, включая организаторов.

Зарабатывали по два миллиона рублей в месяц! В Петербурге обнаружили крупную сеть салонов интим-услуг. Сразу пять заведений. Открывать людям в форме там не захотели. Двери пришлось ломать.

Задержаны около 30 человек, среди которых в том числе — организаторы. Обыски провели не только у них на работе, но и дома. Изъяли деньги, которые зарабатывали на интим-услугах, а также телефоны и документы, в том числе графики работы сотрудниц и всю бухгалтерию. Бумаги вели тщательно, поэтому следователем узнали, что сеть появилась примерно три года назад.