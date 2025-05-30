Последний из «Джека»: легендарный советский разведчик скончался в 97 лет

Геннадий Юшкевич был удостоен орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степени, ордена Славы 3-й степени.

Легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Юшкевич попал в партизанскую диверсионно-разведывательную группу «Чайка» в 1942 году, когда ему было 14 лет. Через два года он присоединился к разведывательной группе «Джек» 3-го Белорусского фронта. Отряд попал на территорию Восточной Пруссии в июле 1944-го. Юшкевич оказался одним из двух, вместе с Наполеоном Ридевским, выживших членов подразделения.

Telegram/Официальный канал Министерства обороны Республики Беларусь/modmilby

«Коллегия министерства обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Владимировича Юшкевича в связи с его смертью», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Юшкевич был удостоен орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степени, ордена Славы 3-й степени. Также в 2010 году его зачислили в ряды почетных солдат 5-й отдельной бригады специального назначения.

Геннадий Владимирович Юшкевич родился 1 января 1928 года в Минске в семье служащих. В 1941 году он окончил шесть классов. Его отец во время войны был главврачом санчасти Наровлянской партизанской бригады № 27 им. Кирова. Сестра же попала сначала в минское подполье, а потом и в партизаны. С началом войны и сам Геннадий вступил в партизаны. В 1944-м в возрасте 16 лет он присоединился к разведывательной группе «Джек». После войны Юшкевич экстерном окончил среднюю школу и поступил в офицерскую школу МВД СССР, обучение в которой завершил с красным дипломом в 1949 году. Спустя десять лет получил юридическое образование в Белорусском государственном университете. Окончил его Юшкевич также с красным дипломом.

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