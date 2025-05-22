В Нижневартовске совет ветеранов попросил установить в парке бюст Сталина

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

На данном этапе рассчитывается полная стоимость проекта.

В ХМАО совет ветеранов просит власти установить бюст Сталина в парке Победы

Фото: URA.RU/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Нижневартовске совет ветеранов обратился к местным властям с просьбой установить бюсты командующих времен Великой Отечественной войны в парке Победы. Об этом в беседе с URA.RU рассказала председатель общественной организации Светлана Овсянникова.

В памятном комплексе ветераны хотели бы видеть и бюст Иосифа Сталина. Без него, по их словам, композиция не будет цельной.

«Обратились с инициативой. Пока у нас приняли только проект по выделению земли в парке Победы. Хотим, чтобы там появился комплекс — десять самых известных маршалов, командующих во время Великой Отечественной войны и бюст вождя Иосифа Сталина. Не было бы Сталина, не было бы Победы», — рассказала председатель.

Овсянникова добавила, что на данном этапе под установку бюстов подыскивается место в парке, а также рассчитывается полная стоимость проекта.

Инициативу ветераны уже обсудили с председателем думы Ханты-Мансийского автономного округа Борисом Хохряковым. Он отметил важность сохранения исторических событий в памяти поколений, а также направил запрос в мэрию Нижневартовска. Ответа совет ветеранов пока не получил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 31 Герой России вошел в список второго потока президентской программы «Время героев».

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.75
-0.56 91.30
1.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:36
В Петербурге началась подготовка к празднику выпускников «Алые паруса»
6:18
В Нижневартовске совет ветеранов попросил установить в парке бюст Сталина
6:00
«Молния» поразила пункт управления FРV-дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
5:42
Задавайте вопросы: сексолог назвала признаки несовместимость партнеров
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юной Лизы

Сейчас читают

Без суда и следствия: новые репрессии на Украине за уклонение от ВСУ
Кевин Смит хотел бы пригласить Юру Борисова сняться в своем фильме
Москва лучше Франции: певица Власова рассказала о своей любви к столице
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу