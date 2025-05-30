Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Личность злоумышленника уже установлена.

Мужчина с молотком напал на синагогу в Сочи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Мужчина, вооружившись молотком и камнями, напал на синагогу в Сочи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара.

Инцидент произошел во время занятия детского кружка в общине. В разгар рабочего дня мужчина подъехал к синагоге на такси. Выйдя из машины, он попытался проникнуть в здание. Сотруднику охраны на пропускном посту злоумышленник угрожал молотком, который достал из рюкзака.

«Неизвестный, несмотря на усилия сторожа, выломал калитку ударами молотка и пинками ноги, проник во двор, но, к счастью, не смог попасть в помещение, и находившиеся в здании дети и педагоги не пострадали», — сказано в публикации.

Представители главного раввина также отметили, что до приезда сотрудников полиции нарушитель порядка забрасывал здание камнями. При этом, он не выкрикивал никаких призывов, а просто снимал свои действия на телефон.

Правоохранительные органы задержали мужчину. Личность злоумышленника была установлена. На Еврейскую общину напал 39-летний житель Ессентуков, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве во время презентации книги было совершено нападение на священника. 

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