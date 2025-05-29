В Москве во время презентации книги совершено нападение на священника

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 21 0

Служителя церкви избили баллончиком.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Книги

На игумена Евмения напал мужчина после презентации его книги «Мудрость сердца: книга осознанной любви» в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам пострадавшего священника, нападавший появился лишь за пять или десять минут до окончания мероприятия. Один из очевидцев происшествия дополнил, что все случилось после «выступления» одной из девушек, кричащих на игумена.

«Он кричит: „Этот человек не достоин называться игуменом“. Потом подбегает ко мне и пытается мне баллончиком залить лицо», — пояснил служитель церкви.

Как отметил собеседник, баллончик нападавшего не сработал, после чего тот раз пять ударил игумена.

Подозреваемого в нападении мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

В настоящий момент священнику оказали необходимую медицинскую помощь в травмпункте после происшествия. Также он добавил, что не хотел писать заявление на своего обидчика и предпочел бы его простить «по-христиански». Однако заехать в полицию по факту нападения его попросили.

Ранее 5-tv.ru писал, что священник погиб в зоне СВО, спасая раненого бойца.

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