«Мы иногда разводимся»: Анна Асти рассказала о проблемах в браке

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 47 0

Анна Asti иногда ругается с мужем, но разводиться не собирается

«Мы иногда разводимся»: Анна Asti рассказала о проблемах в браке

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Певица вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина в 2020 году.

Певица Анна Асти призналась, что иногда ссорится со своим супругом Станиславом Юркиным, но разводиться они не собираются. Об этом она заявила на шоу «Натальная карта».

По словам артистки, их отношения ничем не отличаются от отношений других супружеских пар. Конечно, иногда возникают разногласия, но дальше словесных перепалок дело не заходит.

«Ну, конечно, мы иногда разводимся. Я не выставляю личную жизнь напоказ. Поэтому люди постоянно что-то придумывают, какую-то ерунду! Если можно что-то придумать. Конечно, обидно, что пишут неправду, а кто-то читает и думает, что это правда», — сказала Анна Асти.

Пара продолжает жить и работать вместе, ведь Юркин является также директором певицы.

Анна Асти вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина в 2020 году. Свадьба не раз откладывалась из-за пандемии, а также из-за гастролей невесты. Заключив брак в столице, возлюбленные отправились в путешествие. Прошлой весной они поселились в новом доме в Подмосковье, который оценивается в 47 миллионов рублей. Певица признавалась, что мечтает родить любимому двух дочерей.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Анна Асти предпочитает одиночество. Певица ранее заявила, что больше не нуждается в друзьях.

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