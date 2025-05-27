«Все равно пойдешь к людям»: почему Анна Асти предпочитает одиночество

Певица ранее заявила, что больше не нуждается в друзьях.

Одиночество певицы Анны Асти — это защитная реакция, которая вскоре пройдет. Об этом 5-tv.ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова на Всероссийской церемонии награждения в области бизнеса, культуры и образования.

На днях артистка заявила, что за своим ментальным здоровьем следит самостоятельно и в ее жизни нет места психологам и друзьям. Она не считает себя одинокой, так как постоянно находится в диалоге с самой собой, из-за чего жизнь становится проще. Однако эксперт уверена, что некое отшельничество исполнительницы — временное явление.

«Это ее защитная реакция именно в моменте. Она проживет очень быстро этот момент. На самом деле человек — это социальное существо. И какой бы ты ни был закрытый — ты все равно потом пойдешь к людям», — объяснила психолог.

Абравитова также обратила внимание на то, что Анна Асти не простой человек, а артист, которому нужен зритель. Поэтому она приняла решение заявить о своей позиции всему миру, чтобы люди об этом знали.

«Когда человек до такой степени самодостаточен и ушел в отшельничество — ему все равно, знают об этом или нет. Даже лучше, чтобы вообще никто не знал. То есть человек настолько уходит в чащу, живет в пещере, что этой нужды в социуме совершенно нет. Здесь: «Да, я одна, мне никто не нужен. Однако же я взяла микрофон и всем об этом рассказала», — подчеркнула специалист.

По мнению психолога, следующий этап самотерапии у Асти будет заключаться в создании песен о женской силе воли, пережитом предательстве, о том, что ей никто не нужен и какая она сильная. И благодаря этому исполнительница сможет совершить рывок в своей карьере, поскольку многие артисты используют личную историю, чтобы выплеснуть все в творчество и подняться на несколько ступеней к Олимпу.

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