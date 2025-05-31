«Контакты заморожены»: посол РФ в Стокгольме об отношениях со Швецией

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Политические контакты РФ и Швеции фактически заморожены

Посол Беляев заявил о фактической заморозке контактов России и Швеции

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Торговый оборот сокращается, научные. Спортивные и культурные обмены сводятся к нулю.

Межгосударственные политические контакты России со Швецией были приостановлены по инициативе шведской стороны. Об этом заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев в интервью РИА Новости.

«Наши двусторонние политические контакты заморожены по инициативе шведской стороны, торговый оборот неуклонно сокращается, да и научные, культурные и спортивные обмены сведены к нулю», — сказал Беляев.

Он объяснил, что отношения России и Швеции переживают период стагнации потому, что шведские власти реализуют недружественные установки в отношении РФ. По словам Беляева, напряжение между государствами является проекцией политической ситуации между Россией и Западом.

Посол подчеркнул, что приоритетная задача в межгосударственных отношениях РФ и Швеции — сохранить взаимное дипломатическое присутствие.

«Ведь наше посольство в Стокгольме не закрывалось даже в годы Второй мировой войны, оставаясь одним из немногих советских диппредставительств в Европе. Считаем важным продолжать работу даже в самых непростых условиях, исходя из того, что дипломатия — это «искусство возможного», — сказал Беляев.

Он добавил, что инициатива по восстановлению двусторонних контактов должна исходить от Швеции как от стороны, которая является инициатором их прекращения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на дипмиссию РФ в Швеции оказывают психологическое давление.

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