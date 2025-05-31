Блуждающий по Белому дому: Байден по утрам терялся в собственном гардеробе

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 446 0

Сенатор Хоули: Джо Байден терялся по утрам в собственном гардеробе в Белом доме

«Нам лгали»: американский сенатор раскрыл правду о состоянии Байдена

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - Pool via CNP

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Американский сенатор Джош Хоули считает возмутительным вранье о состоянии бывшего президента США.

Бывший президент США Джо Байден, когда находился на посту главы страны, не мог найти выход из собственного гардероба в Белом Доме. Об этом заявил американский сенатор Джош Хоули в эфире телеканал Fox News. Политик ссылался на источник из Секретной службы, которая охраняет лидеров Штатов.

«Он (сотрудник Секретной службы. — Прим. ред.) рассказал мне, что Байден в Белом доме терялся по утрам в собственном гардеробе. Человек блуждает по Белом дому, не в состоянии найти выход из своего гардероба», — заявил Хоули.

Сенатор добавил, что все это время правительство скрывало информацию о состоянии Байдена, пока тот находился у власти.

«Нам лгали», — поделился политик.

В этом году в США была опубликована книга «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз». Ее написали журналисты Джейка Тэппера и Алекса Томпсона на основе информации от бывших сотрудников администрации президента.

В ней рассказывается, что экс-лидер Штатов перестал исполнять свои обязанности должным образом. Например, иногда он пользовался шпаргалками на закрытых заседаниях правительства. Также Байден за время нахождения на посту президента нередко испытывал трудности с формулировкой речи, оговаривался, запинался и падал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Джо Байден отреагировал на книгу о себе.

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