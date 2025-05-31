«Я могу избить их обоих»: Байден прокомментировал книгу о своем президентстве

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 23 0

Джо Байден отверг обвинения в ухудшении умственных функций

«Я могу избить их обоих»: Байден прокомментировал книгу о своем президентстве

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Тема:
Книги

Свое резкое заявление он сделал после мероприятия в Делавэре, посвященного Дню памяти погибших военнослужащих.

Бывший президент США Джо Байден резко отреагировал на недавно вышедшую книгу, посвященную его президентскому сроку, в которой подвергается сомнению его умственное здоровье. В пятницу, 30 мая, после участия в мероприятии, посвященном Дню памяти погибших военнослужащих в штате Делавэр, Байден ответил на вопросы журналистов и заявил, что мог бы «избить» авторов издания, несмотря на распространенные в книге обвинения. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Вы видите, что я умственно некомпетентен, я не могу ходить, и я могу избить их обоих», — с иронией и уверенностью заявил Байден, комментируя обвинения в свой адрес.

Он имел в виду двух журналистов — Джейка Тэппера из CNN и Алекса Томпсона из Axios, которые являются авторами книги, которая получила название «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз». В ней утверждается, что Байден испытывал значительные трудности с формулировкой связных мыслей, а его команда якобы пыталась скрыть ухудшение когнитивных способностей президента от общественности и политических оппонентов.

Ответ Байдена можно рассматривать как попытку показать свою стойкость и готовность отстаивать свою репутацию. Его слова прозвучали достаточно резко и даже вызвали определенное удивление у журналистов, учитывая его возраст и недавно найденное заболевание.

Ранее, писал 5-tv.ru, Джо Байден заявил, что начал курс лечения онкологии.

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