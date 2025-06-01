Певец Сергей Пенкин стал жертвой мошенников: «Я с ними постоянно был на телефоне»

Артист потерял полтора миллиона рублей, хотя собирался отдать злоумышленникам целых десять!

Заслуженный артист России Сергей Пенкин стал жертвой мошенников и потерял полтора миллиона людей. Потери могли быть еще больше, но процесс обработки звезды был вовремя остановлен. Понимая, на какую подлую, но при этом популярную удочку он попался, исполнитель все же раскрыл детали аферы в интервью Лере Кудрявцевой.

Как выяснилось, Пенкину пришло сообщение якобы от коллеги, что через полчаса необходимо принять звонок от представителя правоохранительных органов. Звонок прозвучал вовремя, и музыканта взяли в оборот. Аж четыре человека поочередно выходили на связь со звездой и убеждали в риске стать фигурантом уголовного дела.

Мошенники заявили, что некто взломал счета Пенкина и теперь пытается перевести деньги террористическим организациям. Всерьез испугавшись тюремного срока за спонсирование террористов, Сергей Михайлович согласился следовать инструкциям. А поручили ему найти от десяти до 15 миллионов рублей, чтобы потом провернуть хитрую схему по «заморозке» средств. Для этого нужно было передать наличные курьеру. Такой суммы у артиста не было, и он даже хотел заложить бриллианты или взять кредит.

«Я пошел в банк — мне отказали в кредите. Они спросили: „Вас точно не заставляет никто?“ Я говорю: „Нет, никто“. Ломбард был закрыт. Но что интересно, когда человек с этим не столкнулся, он не поверит в это, скажет: „Какая чушь, ты что как маленький ребенок“. Я одевался во все черное, шел один, ничего не соображал вообще. Вот зомби просто. А они мне не говорили даже, чтобы трубку я положил. Я с ними постоянно был на телефоне — с 9 утра до 12 ночи», — рассказал Пенкин.

Раздобыть удалось только полтора миллиона. Исполнитель передал их в пакете курьеру в «Москве Сити». Вернулся, сел в машину, все еще пребывая в полной растерянности, и тут водитель заметил его тревогу. Шофер понял, что начальник запуган, забрал его телефон и вскоре выяснил, что случилось. А потом связался с друзьями и родными Пенкина. Аферисты планировали и дальше «доить» знаменитость», но к их следующему звонку он уже был не один. Заявление в полицию певец подавать не стал. Не хотел выглядеть жертвой.

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