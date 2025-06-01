Пассажиры поезда № 86 с сообщением Климов — Москва эвакуированы в пункт временного размещения (ПВР) на станции Выгоничи. Оттуда людей на автобусах доставят на вокзал Брянск-Орловский. Чтобы они смогли продолжить поездку, специально подготовлен новый состав — резервный поезд Брянск — Москва. Как сообщает пресс-служба РЖД в официальном Telegram-канале, всех пассажиров обеспечат питанием и водой, а в пути их будут сопровождать медицинские бригады.

Поздним вечером 31 мая на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи автомобильный мост рухнул на поезд, следовавший из Климова в Москву, в это время по нему проезжал грузовик. Предварительно, причиной ЧП названо «незаконное вмешательство в функционирование транспорта». Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС помогли людям выбраться из вагонов, затем врачи скорой помощи провели осмотр спасенных.

Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, 30 человек получили травмы разной степени тяжести, в их числе двое детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. К сожалению, есть погибшие — семь человек.

Представители МЧС и других экстренных служб продолжают работу в районе аварии. На участке автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией (Брянская область) закрыто движение. В РЖД организован оперативный штаб.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ (МСУТ СК РФ) ведут расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о происшествии в Сахалинской области — там опрокинулся бензовоз с дизельным топливом.