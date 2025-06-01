Пассажиры поезда № 86 Климов — Москва эвакуированы в пункт временного размещения

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 194 0

На состав упали обломки обрушившегося в Брянской области автомобильного моста — семь жертв, десятки пострадавших.

Пассажиры поезда № 86 Климов — Москва эвакуированы в пункт временного размещения

Фото: Радченко Дмитрий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пассажиры поезда № 86 с сообщением Климов — Москва эвакуированы в пункт временного размещения (ПВР) на станции Выгоничи. Оттуда людей на автобусах доставят на вокзал Брянск-Орловский. Чтобы они смогли продолжить поездку, специально подготовлен новый состав — резервный поезд Брянск — Москва. Как сообщает пресс-служба РЖД в официальном Telegram-канале, всех пассажиров обеспечат питанием и водой, а в пути их будут сопровождать медицинские бригады.

Поздним вечером 31 мая на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи автомобильный мост рухнул на поезд, следовавший из Климова в Москву, в это время по нему проезжал грузовик. Предварительно, причиной ЧП названо «незаконное вмешательство в функционирование транспорта». Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС помогли людям выбраться из вагонов, затем врачи скорой помощи провели осмотр спасенных.

Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, 30 человек получили травмы разной степени тяжести, в их числе двое детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. К сожалению, есть погибшие — семь человек.

Представители МЧС и других экстренных служб продолжают работу в районе аварии. На участке автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией (Брянская область) закрыто движение. В РЖД организован оперативный штаб.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ (МСУТ СК РФ) ведут расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о происшествии в Сахалинской области — там опрокинулся бензовоз с дизельным топливом.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:02
Японская «баба Ванга» предсказала крупную катастрофу этим летом
3:43
Картофель закончился? Почему так взлетели цены на «второй хлеб»
3:25
Российские силы продолжают создавать «полосу безопасности» в Сумской области
3:08
Пассажиры поезда № 86 Климов — Москва эвакуированы в пункт временного размещения
2:57
Украина пытается тянуть одеяло на себя: чего ждать от нового раунда переговоров
2:44
Число погибших при обрушении моста в Брянской области возросло до семи

Сейчас читают

Обрушение моста на поезд в Брянской области. Главное
«Там дети маленькие кричат!» — жуткие кадры с места крушения моста под Брянском
Горы искореженного металла: кадры с места обрушения моста в Брянской области
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025