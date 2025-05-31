Бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в Сахалинской области

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 19 0

Спасатели оперативно откачали топливо и проводят очистку загрязненной территории.

Бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в Сахалинской области

Фото: Telegram/МЧС Сахалинской области/info65mchs

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В Невельском районе Сахалинской области 30 мая произошла серьезная авария с участием бензовоза. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением многотонной машиной, из-за чего бензовоз опрокинулся на дороге. Инцидент вызвал разлив дизельного топлива и повредил транспортное средство.

Как сообщили в региональном управлении, в результате аварии из цистерны вылилось около 1,5 тонн дизельного топлива. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые провели откачку оставшегося топлива из поврежденной цистерны, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение окружающей среды.

Сейчас специалисты занимаются очисткой загрязненного участка, ведется мониторинг ситуации и оцениваются масштабы нанесенного ущерба. Пострадавших в аварии нет.

Произошедший инцидент в очередной раз напоминает, что водителям необходимо быть максимально внимательными на дороге, особенно при перевозке опасных грузов.

Ранее, писал 5-tv.ru, в результате аварии в США из перевернувшегося грузовика вылетели 250 миллионов пчел.

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