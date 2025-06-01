Число пострадавших при обрушении моста на поезд выросло до 69 человек

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 175 0

Среди них — трое детей.

Число пострадавших при обрушении моста на поезд выросло до 69 человек

Фото: 5-tv.ru

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Количество пострадавших при обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 69 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей», — написал он.

Губернатор уточнил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего госпитализировано 44 человека, еще 22 пострадавших наблюдаются амбулаторно.

Страшная авария произошла поздно вечером 31 мая на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи. В этом районе автомобильный мост рухнул на поезд, следовавший из Климова в Москву, в это время по нему проезжал грузовик. Предварительно, причиной ЧП названо «незаконное вмешательство в функционирование транспорта».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели ищут годовалого ребенка на месте обрушения моста в Брянской области.

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