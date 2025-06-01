ВСУ запустили ракеты Storm Shadow по Краснодону в ЛНР

Город Краснодон в ЛНР был атакован украинскими боевиками при помощи французских авиаракет Storm Shadow. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Сегодня подлому обстрелу со стороны ВСУ подвергся мирный город Краснодон, находящийся в тылу республики. Преступный киевский режим использует дальнобойное европейское оружие. Обстрел произведен французскими авиационными ракетами Storm shadow», — отметил чиновник.

Пасечник уточнил, что атака была совершена по промзоне, но повреждения получил и жилой сектор города — многоквартирные и частные дома. Кроме того, сообщается о наличии пострадавших.

«Этот очередной акт агрессии от преступной киевской власти, еще и накануне переговоров в Стамбуле, говорит о намерениях Украины продолжать войну», — заключил Леонид Пасечник.

Ранее 5-tv.ru писал, что жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Он собирал и передавал данные о дислокации наших военных на территории республики. Связь с вражеской разведкой держал через мессенджер. За шпионаж украинский агент может отправиться за решетку на 20 лет.