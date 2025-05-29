Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Как сообщили в ФСБ, он собирал и передавал данные о дислокации наших военных на территории республики. Связь с вражеской разведкой держал через мессенджер.

«Этот меня в Telegram-канале попросил, что-нибудь собрать коллаборантов, передвижение, техники и знал. Где проживает комендант Кременной», — рассказал задержанный.

За шпионаж украинский агент может отправиться за решетку на 20 лет.