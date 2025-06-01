Умер 41-летний актер из «Подпольной империи» и «Готэма» Девин Харджес

Скончался известный американский актер Девин Харджес после продолжительной болезни. Ему был всего 41 год. Об этом сообщает NBC News.

Харджес умер в госпитале в Нью-Йорке от онкологии, о которой узнал этой зимой.

«Он был артистом большой убежденности, который никогда не отдавался менее чем на сто процентов любой роли, за которую брался», — говорится в заявлении его представителя.

Артист наиболее известен по ролям в популярных сериалах «Подпольная империя» и «Сорвиголова». Всего в его фильмографии около 20 работ. Он также снимался в сериалах «Оранжевый — хит сезона», «Готэм», «Манифест».

Девин Харджес был увлечен не только актерским мастерство, он также был фанатом боевых искусств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Валери Махаффи. Актриса продолжительное время боролась с онкологией. Ей был 71 год.





