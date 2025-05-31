Умерла звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Валери Махаффи

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Она запомнилась зрителям как яркая актриса эпизодических ролей.

Умерла звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Валери Махаффи

Фото: Кадр из к/ф «Доблесть женщины», реж.Базз Кьюлик, 1986 г.

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Умерла звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Валери Махаффи. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на ее мужа — актера Джозефа Келла.

Артистки не стало 30 мая в Лос-Анжделесе. Известно, что она продолжительное время боролась с онкологией. Махаффи был 71 год.

«Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из своих самых обаятельных актрис. Ее будет не хватать», — сказал супруг умершей.

Американские зрители запомнили ее как яркую актрису эпизода, снявшуюся во многих известных сериалах. Российские любители кино могли видеть Махаффи в таких сериалах, как «Отчаянные домохозяйки», «Детство Шелдона» и «Хор», а также в фильме «Чудо на Гудзоне».

Родилась Валери Махаффи в Индонезии. В 16 лет переехала в США, где и получила актерское образование. Она играла в бродвейских мюзиклах и имела в своем активе престижную телевизионную премию «Эмми» за роль второго плана в сериале «Северная сторона».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла звезда сериала «Чертова служба в госпитале Мэш» Лоретта Суит.

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