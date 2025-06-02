«С дедом встречаюсь»: Чехова рассказала о своем новом бойфренде

Спутник звезды черпает вдохновение в культурных образах.

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась необычной деталью отношений с нынешним избранником, актером и продюсером Александром Златопольским. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

По словам знаменитости, ее бойфренд обладает высшим качеством характера — порядочностью, которая выражается в его действиях.

«Шпагу достает регулярно. Он такой благородный! Он воспитан на фильме „Три мушкетера“, любит слушать Боярского», — с юмором пояснила Чехова.

Звезда раньше признавалась, что всегда хотела отношений с мужчиной старше себя, вероятно, желая получить максимальную поддержку от избранника. Однако ее спутнику 44 года, в то время как ей 47 лет. Этот факт несколько не мешает паре. Напротив, Анфиса чувствует, что ее любимый из-за своих предпочтений, словно гораздо старше нее.

«Иногда мне кажется, что я с дедом встречаюсь. У него такие привычки дедовские иногда бывают! Он бабушкой и дедушкой воспитывался, поэтому воспитание наложило отпечаток. Он несовременный», — заключила она.

Чехову Златопольский не устает радовать. Так, он оплачивает ей проживание в дорогих отелях на курортах, где стоимость за номер в сутки начинается от 100 тысяч рублей.

У Александра от предыдущих отношений есть две дочери Анастасия и София, Анфиса же от актера Гурама Баблишвили воспитывает сына Соломона.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший Анфисы Чеховой лечил ее своей мочой.