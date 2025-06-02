В Ленобласти загорелись ангары на площади 800 квадратных метров

В Ленинградской области на территории 800 квадратных метров произошло возгорание в промышленном строении. Об этом 2 июня стало известно из сообщения пресс-службы МЧС России. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

«В поселке Янино горят ангары с лакокрасочной продукцией на 800 «квадратах», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По последним данным, в тушении задействованы более сорока человек и десять единиц техники. Также, по информации от Комитета по правопорядку и безопасности Ленинградской области, уровень пожарной опасности повышен до второго.

На место происшествия прибыла команда специалистов из аварийно-спасательной службы.

В тот же день в столице сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) провели успешную операцию по спасению шести человек из горящего подземного паркинга, где произошло возгорание двух автомобилей. В ликвидации пожара участвовали 30 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель бульдозера помог остановить лесной пожар в Чите.