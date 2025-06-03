Без вреда для фигуры и здоровья: сколько мороженого можно есть в день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 10 0

Диетолог Кованова порекомендовала заменить мороженое на домашний сорбет

колько мороженого можно есть без вреда для здоровья

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Летом так и хочется полакомиться холодным десертом! Но когда стоит себя остановить и какие есть альтернативы?

При употреблении промышленного мороженого следует соблюдать меру. Взрослому человеку рекомендуется съедать не более одной стандартной порции в день, например, одного вафельного стаканчика. Об этом aif.ru рассказала диетолог и нутрициолог София Кованова.

Мороженое содержит большое количество жиров и сахара, поэтому его ежедневное употребление не считается полезным как для здоровья, так и для фигуры. Если хочется включать его в рацион чаще, стоит выбирать более легкие варианты, такие как фруктовый лед, ягодное мороженое или щербет.

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Среди популярных видов мороженого диетолог выделила сливочное. И ему есть полезная альтернатива, которая подойдет как взрослым, так и детям — домашние десерты на основе замороженных фруктов.

Так, можно заморозить банан и взбить его в блендере вместе с вашими любимыми ягодами. Для получения молочного вкуса можно добавить немного сливок жирностью не более 10%. Также можно приготовить фруктовый лед из натурального сока. Такие десерты не только безопасны, но и позволяют контролировать состав.

По словам эксперта, рекомендации по количеству для детей аналогичны: лучше выбирать натуральные или домашние продукты и ограничивать количество порций одной в день, не повторяя ежедневно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько россияне потратили на мороженое летом 2024 года.

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