Десятки миллиардов: сколько россияне потратили на мороженое летом 2024 года

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 50 0

За июнь и июль 2024 года россияне потратили на мороженое более 80 миллиардов

Десятки миллиардов: сколько россияне потратили на мороженое летом 2024 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Продажи этого десерта возросли на 51 процент, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россияне потратили на мороженое более 82 миллиардов рублей в течение июня и июля 2024 года. Об этом РИА Новости сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»).

«За два месяца лета — июнь и июль — россияне потратили на мороженое 82,4 миллиарда рублей. Это на 51% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда данный показатель был на уровне 54,5 миллиарда», — уточняется в сообщении Центра.

Таким образом, продажи мороженого выросли на 34 процента в натуральном виде.

При этом цена килограмма мороженого за текущий летний период составила 751 рубль, что на 3,5 процента больше, чем в апреле–мае. Если же взять аналогичный период 2023 года, то можно увидеть, что стоимость мороженого возросла на 14 процентов. Тогда за килограмм этого десерта россияне платили 659 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как есть мороженое и не толстеть. Эксперт заявила, что эту сладость стоит употреблять медленно, а также призвала обратить внимание на пломбир.

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