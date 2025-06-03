Спасение зеленых: зачем липам и дубам делают томографию в Петербурге

Специалисты следят за состоянием деревьев, которым более 100 лет. Какие еще методы они применяют?

В Петербурге спасают один из старейших парков в стране. Речь идет о липах и дубах, которые были высажены еще при Петре I. Сейчас им по 300 лет. Возраст почтенный, и относятся к ним так же, как к пожилым людям. Регулярно делают томографию, ставят капельницы и делают уколы. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Елизаветы Двирник.

На острове площадью 96 гектаров поселилось свыше 15 тысяч деревьев. Среди них клены, каштаны, лиственницы, ели и многие другие. Каждое из них стоит на особом контроле. Вот, например, как этот 150-летний дуб. Дереву присваивают порядковый номер, с которого и начинается профилактический осмотр.

Для него ежегодная томография — привычное дело. Специальные датчики закрепляют на дереве и определяют его плотность.

«Датчики посылают звуковую волну. Если звук проходит быстро, то древесина плотная, а если медленно, теряется где-то, то древесина разрушенная, в ней есть полость», — рассказывает главный хранитель ЦПКИО им. С. М. Кирова Елена Омельченко.

Определить состояние дерева можно и другим не менее эффективным способом. Специалисты вооружаются инструментом, чем-то напоминающим дрель, и продолжают обследовать.

«Если игла проходит через плотную ткань, то мы это видим это как здоровую древесину. А если игла проходит через рыхлую ткань, мягкую — значит, там есть полости. И так мы тоже на датчиках на резистограмме можем увидеть, какого размера эта полость. Когда дерево становится для нас аварийным, мы вызываем КГИОП и совместно принимаем решение», — рассказывает главный хранитель ЦПКИО им. С. М. Кирова Елена Омельченко.

В запущенных случаях используют знакомый всем метод классической медицины — быстродействующие капельницы. Настоящий реаниматор для уже, казалось бы, безжизненных деревьев.

Возраст этой липы — предельный, 190 лет. Ветви давно высохли и приостановили рост почек.

«Достаточно 15 минут, чтобы препарат впитался. Рассчитывается глубина внедрения препарата внутрь дерева, нам надо попасть в первые два сантиметра ксилемы — это основная древесина, которая находится внутри под корой», — рассказывает руководитель фенологического центра Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской академии наук Павел Лебедев.

За несколько дней препарат поднимается по сосудистой системе дерева в крону, где смешивается с органическими веществами и опускается вниз к корневой системе.

В сравнении с опрыскиванием метод «инъекций» менее затратный в объеме и в разы эффективнее. Уже через два месяца здесь появятся новые признаки жизни. По словам специалистов, на такой способ воскрешения может уйти до нескольких десятков тысяч рублей. Удовольствие не из дешёвых, но результативное для того, чтобы сохранить память и историческое наследие природы.