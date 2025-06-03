Радиостанция «Судного дня» передала два сообщения после переговоров РФ и Украины

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 15 0

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Радиостанция «Судного дня» передала два сообщения после переговоров РФ и Украины

Фото: www.globallookpress.com/Kalousek Rostislav

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Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 отправила новые зашифрованные сообщения после окончания второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом стало известно из Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Первый набор букв — «ибобаза» прозвучал в эфире радиостанции 2 июня в 16:00 по московскому времени, что случилось почти сразу после того, как российская и украинская делегации завершили встречу.

Через полтора часа в эфире станции зафиксировали второе сообщение — «арапоблиц». Оно появилось в 17:32 по московскому времени.

До этого, 1 июня, было отмечено восемь загадочных посланий радиостанции «Судного дня». В их числе были следующие слова: «уткорой», «моржовый», «луговой», «пчелодер», «буйнак», «веселье», «пупсолет» и «боброскот».

К тому же 29 мая в эфире услышали слова «лучоторг» и «копна».

Ранее, писал 5-tv.ru, радиостанция «Судного дня» передала в эфир два сообщения после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, который состоялся 19 мая. Тогда были озвучены слова «блефопуф» и «болтанка».

Радиостанция «Судного дня» — военная коротковолновая радиостанция УВБ-76, которая вещает с конца 1970-х. Чаще всего в эфире можно услышать гудки или жужжание. Иногда эти звуки сменяются передачей загадочных голосовых сообщений, которые никто так не расшифровал.

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