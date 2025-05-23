Предупреждение? Радиостанция Судного дня передала в эфир два сообщения

Ранее «жужжалка» давала о себе знать в день, когда состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом.

Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция Судного дня или «жужжалка», передала два новых сообщения — «беззлобие» и «хрюкостаг». Об этом пишет издание «Известия».

Впервые за долгое время «жужжалка» дала о себе знать в день, когда состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Неизвестный голос произнес в эфире слова «блефопуф» и «болтанка».

Не успели радиолюбители приступить к расшифровке загадочных посланий, как радиостанция передала новые. Спустя три дня были пойманы шифровки «беззлобие» и «хрюкостаг».

Радиостанцией Судного дня называют военную коротковолновую радиостанцию УВБ-76. Она вещает с частоты 4625 кГц с конца 1970-х. В эфире, как правило, звучит монотонное жужжание или гудки. Время от времени они прерываются передачей зашифрованных голосовых сообщений.

Официально станция предназначена для передачи команд и сообщений военным объектам. Однако точная ее функция и смысл передаваемых сообщений — загадка и предмет конспирологических теорий. «Жужжалка» работает непрерывно на протяжении почти 50 лет.

Свое название — радиостанция Судного дня — она получила из-за предполагаемой связи с системой «Периметр». Это автоматический механизм управления ядерным оружием, который используют при потере связи с командованием. А УВБ-76 означает, что первые сообщения начали поступать в 1976 году.

Сообщения появляются в эфире радиостанции с разной периодичностью. В конце 1970-х тишина могла длиться несколько лет, а в начале 2000-х послания передавались почти каждую неделю, иногда даже в течение нескольких дней подряд. После передачи большого объема сообщений «жужжалка» иногда замолкала на месяцы.

Закономерности между объемом переданных шифровок не было обнаружено. В основном их количество варьировалось от двух до трех десятков. Содержательные предложения — большая редкость в эфире УВБ-76. Однако в 2001 году радиолюбители смогли их услышать.

«Я 143, не получаю генератор, идет такая работа от аппаратной», — сказал неизвестный голос.

Позднее в эфире прозвучали фразы «агроном выходит за ворота» и «надувная спасательная лодка». Иногда на радиостанции играла музыка, но специалисты объясняют это взломом частоты.

Все послания радиостанции Судного дня зашифрованы с помощью фонетической азбуки. Она работает так: вместо конкретной буквы используют слово, которое начинается с нее. Например, вместо «Б» — «Борис», «М» — «Мир». Первый этап — собрать их.

Из букв получается либо существующее слово, либо приближенное к реальности. Каждое послание начинается с аббревиатуры НЖТИ и сопровождается рядом цифр. Например, сообщения, поступившие в эфир 22 мая, выглядели так: «НЖТИ 37339 БЕЗЗЛОБИЕ 4223 7856» и «НЖТИ 04315 ХРЮКОСТЯГ 4726 4703».

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