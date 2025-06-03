«Пусть она нытик»: Natan прокомментировал ссору с Дубцовой

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Рэпер Natan поддержал Ирину Дубцову после ссоры на шоу

Натан высказался о ссоре с Дубцовой

Фото: Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСС

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Исполнители являются участниками проекта, в ходе которого они эмоционально повздорили на всю страну.

Рэпер Natan высказался о конфликте с певицей Ириной Дубцовой в новом выпуске реалити-шоу, участниками которого они являются. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Исполнители являются напарниками в проекте. В одном из выпусков во время прохождения испытания они повздорили. Несмотря на напряженную ситуацию, артист выразил поддержку коллеге.

«Она замечательный человек! Да, эмоциональна, да капризная, но злости в ней нет никакой! Да, пусть она нытик, как говорят. Было бы плохо, если б она была мужиком-нытиком, она — девушка. И, несмотря на все наши споры и ссоры, наши дружеские отношения не пошатнулись и остаются прежними. И я рад, что именно она позвала меня на это шоу. И мы показываем отличный результат, нравится это кому-то или нет!» — заявил артист.

В эпизоде между музыкантами вспыхнула ссора: Дубцова обвинила Natan в безответственности, сказав, что из-за него они чуть не опоздали на поезд. Спор перерос в эмоциональное выяснение отношений прямо в вагоне, после чего рэпер покинул свое место и заявил о намерении уйти из проекта. Однако позже участники помирились.

Поведение Ирины вызвало волну критики со стороны зрителей, особенно после ее резких высказываний в адрес другой участницы — телеведущей Даны Борисовой. Дубцова напомнила о ее прошлых проблемах с запрещенными веществами, что довело Борисову до слез.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ирина Дубцова высмеяла Прохора Шаляпина.

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