Ирина Дубцова высмеяла Прохора Шаляпина: «Стал мемом»

До этого артист назвал свою коллегу «сбитым летчиком».

Шоумен Прохор Шаляпин превратился в «мем». Такое мнение выразила певица Ирина Дубцова в беседе с изданием ROCKET MAG.

«Я с Прохором Шаляпиным не созванивалась и не переписывалась с тех пор, как он еще был Андрей Захаренков. Я думаю, он счастлив. Наконец-то добился того, чего хотел — стал мемом. У меня нет никакого негатива абсолютно. У него такое амплуа прикольное — веселить людей. Такие люди тоже нужны», — сказала она.

До этого Шаляпин назвал Дубцову «сбитым летчиком» и заявил, что считает себя более известным и востребованным артистом. Прохор подчеркнул, что хоть исполнительница и продолжает петь, ее музыка стала «вчерашним днем». По его мнению, песни Дубцовой слишком быстро теряют актуальность.

Он также отмечал, что их отношения раньше были дружескими, они вместе учились в музыкальной школе в Волгограде. Однако со временем между ними пробежала кошка. Со временем, как указал шоумен, Дубцова стала задирать свой нос и высказываться о нем в негативном ключе.

Шаляпин подозревает, что точку в их дружбе поставила ситуация с прощанием с матерью Дубцовой. Артист признался, что не приехал на церемонию, поскольку в тот момент не имел достаточно финансовых средств даже на цветы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сын Ирины Дубцовой расстался с Тоней Худяковой.