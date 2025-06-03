По ту сторону: мужчина рассказал о путешествии в загробный мир после клинической смерти

Блогер пришел в себя после клинической смерти и рассказал в подробностях о путешествии в загробный мир. О его истории написала газета Daily Mirror.

Очевидцы увидели, что мужчине стало плохо, и вызвали скорую помощь. Медицинские работники обнаружили пациента без сознания в туалете. Ему констатировали смерть. В течение 45 минут все были уверены, что блогер мертв, а когда тело начали упаковывать в транспортный патологоанатомический мешок, появились признаки жизни.

По воспоминаниям самого мужчины, он наблюдал за происходящим со стороны во время отключки и видел собственное обездвиженное тело.

«Это было похоже на поход в кино, как будто смотришь настоящий фильм, где кто-то одет и выглядит как ты, но ты думаешь: „Это не я, потому что я вот здесь, в зале, смотрю этот фильм“. Я наблюдал все сверху, но самое странное — совсем не ощущалось, будто это я, хотя я видел собственное мертвое тело», — рассказал он.

К тому же мужчина уверял, что сумел разглядеть медиков, помещавших его в мешок, чтобы отвезти в морг. После увидел свет и услышал фразу: «Этот еще не мертв».

Переживший клиническую смерть мужчина уверен, что уход из жизни — это лишь смена сознания на другую форму существования.

Ранее 5-tv.ru писал, что был доказан переход клеток в «третье состояние» после смерти организма.