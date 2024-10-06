Не конец? Доказан переход клеток в «третье состояние» после смерти организма

Исследования показали, что в течение четырех суток после смерти в организме активируются тысячи генов.

Часть клеток организма после смерти переходит в «третье состояние», промежуточное между жизнью и смертью. К такому сенсационному выводу пришли биологи из американского Университета Вашингтона в Сиэтле. Их доклад опубликован в журнале Physiology.

Одним из примеров так называемого «третьего состояния» в материале названы клетки легких человека, которые могут объединяться в способные передвигаться мини-структуры — антропоботы. Эти организмы ориентируются в обстановке, сами себя восстанавливают и даже ремонтируют поврежденные нейроны.

Та же группа ученых еще в 2016 году на опыте с рыбками и мышами доказала, что в течение четырех суток после смерти в организме активируются тысячи генов, в том числе те, которые до этого «стояли на паузе».

Что касается вечности существования души, то с этим соглашались многие великие ученые: Галилей, Кеплер, Ньютон, Линней, Ампер и другие. В представлении некоторых современных ученых душа после смерти ищет новое тело.

Специалисты Стэнфордского университета недавно опубликовали результаты наблюдения за пациентами в хосписах, в которых описаны ощущения людей в последние мгновения жизни.

Согласно полученным данным, сначала у человека исчезают чувства голода и жажды. Некоторые переставали их ощущать за несколько дней до смерти. Непосредственно перед кончиной человек теряет зрение и перестает разговаривать, а слух и осязание утрачиваются в самый последний момент. Иными словами, люди «без признаков жизни» могут все еще слышать, что происходит вокруг них.

Исследователи также описали явление «яркого света», о котором говорили пациенты, пережившие клиническую смерть. Этот эффект, предположительно, связан с работой мозга, который может терять определенные функции, но активизировать другие области, включая зрительную систему, что делает возможным увидеть тот самый свет в конце тоннеля.

Некоторые из переживших клиническую смерть отмечали искажение восприятие времени. Ученые сделали на основании этого вывод, что во время клинической смерти ускоряется мыслительный процесс. Кто-то из пациентов уверял, что даже видел себя со стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему люди на самом деле видят свет в конце тоннеля перед смертью.