Из-за панической атаки во время землетрясения в Турции умерла девушка

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Толчки зафиксировали недалеко от курорта Мармарис.

Из-за панической атаки во время землетрясения в Турции умерла девушка

Фото: www.globallookpress.com/Onur Dogman

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Из-за панической атаки во время землетрясения в Турции умерла девушка. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает министр внутренних дел страны Али Ерликая.

«Четырнадцатилетняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти», — уточнил глава ведомства.

От катаклизма пострадали еще 69 человек. Они в панике спрыгнули с большой высоты, среди них погибших нет, но 46 человек были госпитализированы.

Толчки зафиксировали недалеко от курорта Мармарис в 02:17 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 67 километров.

Толчки ощущались в провинции Мугла и в ряде других регионов. Информации о разрушениях не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, 30 лет назад мощное землетрясение уничтожило поселок Нефтегорск. Менее чем за 20 секунд были разрушены жилые дома, клуб, столовая и школа, у учащихся которой в тот день был выпускной. Погибло более двух тысяч человек. Выжило лишь 406 человек. А поселок после произошедшего решили никогда не восстанавливать.

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