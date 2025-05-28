«Народу много погибло»: 30 лет назад мощное землетрясение уничтожило поселок Нефтегорск

До основания были разрушены 17 пятиэтажек.

Трагедия, которая унесла жизни более двух тысяч человек. На Сахалине сегодня вспоминают жертв одной из самых страшных катастроф в истории России. Ровно 30 лет назад с лица земли был полностью стерт поселок Нефтегорск. Сильнейшее землетрясение менее чем за 20 секунд разрушило все жилые дома, клуб, столовую и школу. В этот вечер выпускники отмечали там последний звонок. С теми, кому удалось выжить под завалами и кто их спасал, встретился корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Конец мая, выпускной: девочки танцуют, парни в сторонке. Середина 90-х, Нефтегорск, школа. В субботу в местном клубе дискотека до самого утра. Они все собираются встретить первый взрослый рассвет. В живых останутся только шестеро.

На той дискотеке была и Людмила. Сегодня на открытом уроке в сахалинской школе она рассказывает детям, как это было.

«Сказали: „Ну давайте последний танец“. И он оказался действительно последним для многих ребят. Мы развернулись, сделали несколько шагов, нас подкинуло. Мы упали. Дальше не знаю, сколько лежали под завалами», — вспоминает она.

Ведет урок Надежда Глушко, она тоже из Нефтегорска.

«А тут практически оторвало руку, но ты боли не чувствовал. В какой-то момент я закричала: „Я не хочу умирать“. И меня совершенно случайно услышала соседка», — рассказала она.

Тогда кричали и стонали тысячи людей. Сохранились часы, которые замерли, когда в России стало на один огромный поселок меньше. Момент трагедии с точностью до секунды — первая волна разрушительного землетрясения.

«Единственное, что осталось нетронутым — стела на въезде в Нефтегорск, добротная из бетона и металла. Ее ставили, как тогда было принято говорить, только в зажиточных населенных пунктах», — показал корреспондент.

Пятитысячный городок нефтяников. Ученые до сих пор спорят, где был эпицентр землетрясения. Первый же толчок магнитудой около 9 буквально снес всю инфраструктуру. 17 панельных многоэтажек, клуб, столовая рухнули, рассыпались. Дальше серия афтершоков вызывает пожар в двух разрушенных многоэтажках, загорается газ, к утру вспыхивают еще два дома.

«Не рухнули здесь всего несколько зданий. А до наших дней сохранились всего три — здание телецентра, местной котельной и здание водоканала. Здесь практически все в том же состоянии, как и после трагедии. Сохранился даже план эвакуации», — продемонстрировал корреспондент.

Разрушения были стремительными и масштабными.

«У нас словечко есть нефтегорское „Я целая“. Целая — значит, у меня не оторвало руки, ноги», — говорит выжившая Инна Булашова.

С Нефтегорском оборвалась связь. Дороги были уничтожены, мосты разрушены.

«Минусовая температура. Эту простынь я рвала на части и заматывала ручки, ножки, на голову намотала, чтоб согреть своего ребенка», — вспоминает Эльвира Гуляева.

Вертолеты появились над поселком только к десяти часам утра.

«Больница охинская переполнена полностью. Люди лежат в коридоре прям на полу на матрасах», — вспоминает врач-нейрохирург Мирослав Шпак.

«Дома многоэтажные превратились в могилы. Народу много погибло», — рассказывает командир вертолета Ми-8 Николай Никулин.

Ехали спасатели со всей страны — из Москвы, Владивостока, Сахалина и Камчатки. Живых искали несколько суток, вспоминает Анатолий Демский. Именно тогда в Нефтегорске впервые применили час тишины, когда останавливалась техника и все замолкало.

«Стоны, крики. Находили и уже в этом месте работали на живых людей», — рассказывает он.

«Здесь, в Нефтегорске, на мемориале таблички с именами погибших. Некоторые фамилии повторяются по 8-10 раз. Это говорит о том, что трагедия унесла жизни целых семей, а иногда это несколько поколений людей. Здесь построили небольшой памятный парк, но до сих пор можно найти предметы быта того времени — например, батарею из одной из разрушенных многоэтажек», — показал корреспондент.

Точная цифра погибших в Нефтегорске неизвестна до сих пор, принято говорить — больше 2100 человек, выжили только 406. Поселок Нефтегорск решено было не восстанавливать.

«Многие уехали в тот момент. Эти годы прям уезжали и уезжали люди с Охи», — рассказала библиотекарь Центральной охинской больницы Светлана Трушакова.

Трагедия в Нефтегорске — самая крупная в истории современной России. Она навсегда изменила остров Сахалин. Теперь тут строят по-другому. А главное — она изменила людей.

Выжившие соберутся на Сахалине — для нефтегорцев это долг перед теми, кого уже не вернуть.