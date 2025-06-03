«Это мешает»: эксперт по этикету рассказала, как вежливо запретить гостям приходить на свадьбу вместе с детьми

В некоторых случаях ребенку, и правда, будет лучше остаться дома.

Лето — пора свадеб. Случается так, что многие гости приходят на торжество вместе с детьми, что для некоторых молодоженов может стать проблемой. О том, как вежливо донести до приглашенных, что ребенка лучше оставить дома, рассказала Life.ru эксперт по этикету Надежда Коломацкая.

«Можно сразу сказать, что мы хотим сделать особенный праздник для взрослых. Поэтому деткам будет комфортнее остаться дома…» — уточнила специалист.

Эксперт подчеркивает, что хозяева вечера не должны извиняться перед гостями — они организовывают свой праздник и имеют право сделать его таким, как им нужно. Но «горькую пилюлю» можно смягчить.

«Смягчить можно, сказав, что больше плюсов у детей будет остаться дома… что праздник предполагает отдых взрослых, и вся программа будет заточена под это…» — сказала Коломацкая.

Есть вариант обойтись и без прямого общения с гостями по этому вопросу, но в том случае, если молодожены намерены рассылать приглашения. Тогда на них можно, например, поставить маркировку «18+» или указать имена приглашенных взрослых без упоминания детей.

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