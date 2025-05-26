Собянин: каждая десятая пара выбирает для свадьбы в Москве необычную площадку

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

За шесть лет работы проекта «Новые адреса счастья» выездные церемонии регистрации брака состоялись более 63 тысяч раз.

Собянин: каждая десятая пара выбирает для свадьбы в Москве необычную площадку

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Каждая десятая пара выбирает для свадебной церемонии в Москве необычную площадку. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Благодаря проекту “Новые адреса счастья” молодожены могут заключить брак в самых красивых локациях. На выбор больше 30 мест — от старинных усадеб до небоскребов. В этом году открыли три новые площадки: в усадьбе Н.С. Третьякова, кинопарке “Москино” и пространстве “Яуза”», — отметил Мэр Москвы.

Среди необычных мест для бракосочетания — колесо обозрения «Солнце Москвы», Останкинская телебашня, станция метро «Маяковская» и Северный речной вокзал, где проходят ночные церемонии.

Кроме того, в Москве состоялись тематические свадьбы: верхом на конях, в окружении цветущей сакуры в Бирюлевском дендропарке и специальном шатре в Екатерининском парке с участием звездных гостей. За шесть лет работы проекта выездные церемонии регистрации брака состоялись более 63 тысяч раз.

Обновляются и традиционные дворцы бракосочетания. С начала года количество слотов для записи в них увеличилось на 20 процентов. В июне после ремонта откроется Таганский дворец бракосочетания — один из самых популярных в Москве.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года

Последние новости

16:03
Последний F-16: Нидерланды завершают поставки обещанных истребителей Киеву
15:40
Поближе к Москве: «Битцевский маньяк» хочет перебраться в другую колонию
15:21
Собянин: каждая десятая пара выбирает для свадьбы в Москве необычную площадку
15:02
«Способ уйти от внутренней боли»: чем мужская депрессия отличается от женской
14:45
«Хорошо обеспечены на зиму»: Россия и Сербия продлили договор о поставках газа
14:32
Самый знойный июнь: в России ожидается жара свыше 30 градусов

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
«Приходилось бегать»: какие «беременные» капризы появились у фигуристки Трусовой
Начало нового: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2025 года
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025