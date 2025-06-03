Из-за лесных пожаров более 25 тысяч человек были эвакуированы в Канаде

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В спешке переехать пришлось жителям трех провинций.

Фото, видео: www.globallookpress.com/BC Wildfire Service; 5-tv.ru

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Бушуют лесные пожары в Канаде — там эвакуировали население сразу трех провинций, а это 25 тысяч человек!

Дышать там сейчас невозможно. Все в густом дыму. Огонь идет стеной. Остановить стихию не получается. Ситуация выходит из-под контроля.

В Канаде действуют 175 лесных пожаров. И примерно половину из них не тушат. Людей и техники не хватает.

А в Чите остановить лесной пожар помог обычный водитель бульдозера. Об этом писал 5-tv.ru ранее. Он возвращался с работы, когда к нему обратился сотрудник МЧС. Спасатель заметил, что пламя перекинулось через дорогу и стало приближаться к поселку. Чтобы остановить огонь, тракторист начал срочно распахивать землю.

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Из-за лесных пожаров более 25 тысяч человек были эвакуированы в Канаде

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