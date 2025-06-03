Сам пришел: в Петербурге допрашивают виновного в ДТП водителя Rolls-Royce

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

В Петербурге допрашивают виновного в ДТП водителя Rolls-Royce

следователи мвд допрашивают водителя Роллса в следственном отделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В ближайшее время он будет задержан.

Следователи МВД допрашивают водителя Rolls-Royce, который переехал мотоциклиста в Санкт-Петербурге. Сергей Сосорев — так зовут подозреваемого — пришел в отделение сам. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Также стало известно, что Сосорев уже задержан.

Пострадавший — 36-летний повар Мавлет Эсенболатов. Он ехал в крайнем левом ряду, когда белый Rolls-Royce попытался свернуть из крайней правой полосы на встречную полосу, проигнорировав при этом двойную сплошную.

Мавлету пришлось отбросить мотоцикл, чтобы уйти от удара. Сделать этого не вышло — водитель автомобиля переехал сначала байк, а затем — дважды — его водителя. Диагноз Малета — переломы руки и таза. Он был экстренно госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге водитель Rolls Royce переехал мотоциклиста. Пострадавшему предстоит операция. Сейчас его перевели из реанимации в отделение травматологии. Мавлет пришел в себя и рассказал, что водитель автомобиля так и не связался с ним, а потому он намерен дать показания сотрудникам правоохранительных органов.

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