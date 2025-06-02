Сбил и не остановился: в Петербурге водитель Rolls Royce переехал мотоциклиста

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 17 0

Сбитому водителем Rolls Royce мотоциклисту предстоит операция

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Виновник ДТП с пострадавшим не связывался.

Мотоциклисту по имени Мавлет, которого переехал Rolls-Royce в Санкт-Петербурге, предстоит операция. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам пострадавший.

Авария произошла 1 июня в Санкт-Петербурге на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца. Мужчину уже перевели из реанимации в отделение травматологии, он находится в сознании, но разговаривает с трудом.

«Я помню, что меня посторонний человек держал. Водителя я не видел вообще», — поделился мотоциклист.

По его словам, он будет давать показания сотрудникам правоохранительных органов. Водитель с пострадавшим не связывался, заявил Мавлет.

На записи с автомобильного регистратора, оказавшейся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что Rolls-Royce разворачивается из правого рядя в неположенном месте, пересекая островок безопасности. В момент маневра машина сбивает мотоциклиста.

Мавлет, по информации из социальных сетей, состоит в дагестанском мотоклубе и является участником различных мотопробегов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы.

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