Умер композитор Евгений Дога

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Наибольшую известность ему принесли музыкальные работы в кинематографе.

На 89-м году жизни умер композитор Евгений Дога.

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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В возрасте 88 лет скончался композитор Евгений Дога. Об этом сообщили в парламенте Молдавии. Причина смерти не уточняется.

Евгений Дмитриевич родился в 1937 году в селе Мокра Молдавской АССР. Его отец погиб на фронте в Великой Отечественной войне. Любовь к музыке Дога демонстрировал с детства: слушал сельский оркестр и пробовал играть на музыкальных инструментах.

В 14 лет уехал в Кишинев, с 1951–1955 год учился в музыкальном училище имени Штефана Няги по классу виолончели. Следом окончил консерваторию, но из-за паралича левой руки был вынужден переориентироваться на композицию.

Дога является автором более 200 музыкальных произведений для кино, театра и радио. Он создавал музыку к таким лентам, как «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Одиноким предоставляется общежитие» и «Валентин и Валентина».

Создал несколько балетов, опер, симфоний и мюзиклов. Более 260 песен и романсов, а также множество произведений для детей. Является автором гимна города Кишенева «Мой белый город».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла актриса озвучки Бабулиты из «Тайны Коко» Рене Виктор.

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