В Москве можно оставить подарки участникам СВО в «Домиках добра»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Есть возможность также порадовать детей, проживающих на новых территориях, и помочь приютам для животных.

В «Домиках добра» принимают подарки для участников СВО, детей и животных

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

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По всей Москве до 7 сентября будут открыты «Домики добра». Это части фестивальных площадок «Лето в Москве», где жители и гости столицы могут передать подарки участникам специальной военной операции (СВО) и детям, проживающим на новых территориях. Принимаются также товары для животных. Соответствующая информация появилась на официальном портале мэра Москвы.

«До 7 сентября по всей Москве открыты „Домики добра“ проекта „Москва помогает“. Принести подарки для детей, проживающих на новых территориях, участников СВО и животных может любой желающий. В „Домиках добра“ можно также подписать красивые открытки со словами поддержки для детей и бойцов. Каждый подарок увезет с собой из столицы искреннюю любовь и заботу тем, кто в этом сейчас особенно нуждается», — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Лучшие подарки для детей — это сладости, игрушки, книги и канцелярские принадлежности. А участникам СВО не помешают мужские подарочные наборы, средства личной гигиены, носки и стельки для обуви.

Животные, которые содержатся в приютах на новых территориях, нуждаются в сухом и влажном корме. В «Домик добра» можно также принести рис, гречку, пшено, капли для клещей и наполнители для туалета, а также впитывающие пеленки и чистящие средства.

Принимаются только новые товары, с бирками и в упаковке. Срок годности пищевой продукции — не менее трех месяцев.

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