Собянин сообщил о планах благоустройства Москвы в 2025 году

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 57 0

Больше всего повезло жителям юго-запада столицы.

Собянин сообщил о планах благоустройства Москвы в этом году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Работы по благоустройству в 2025 году пройдут в четырех районах юго-западного округа Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Речь идет о районах Коньково, Северное Бутово, Ломоносовский и Ясенево. В местных дворах обновят детские площадки, добавят спортзон с возможностью играть в баскетбол и волейбол, приведут в порядок парки и пешеходные зоны с резиновым покрытием для волейбола, футбола, баскетбола и настольного тенниса.

Кроме того, в Бутовском парке обновят стелу и памятный камень «Аллея Воинской Славы».

Ранее 5-tv.ru также рассказывал о проекте «Безопасное лето», который поможет предотвратить последствия непогоды в Москве. К примеру, участки в Красносельском и Басманном районах реорганизуют по программе комплексного развития территорий.

План разработан, чтобы создать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Сейчас в Москве на разных стадиях разработки и реализации находится 302 проекта комплексного развития территорий общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

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