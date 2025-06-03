«Слезы судьбы»: почему артистам не приходится выбирать между долгом и чувствами

Главный театральный фестиваль России «Золотая маска» закрывает спектакль — энциклопедия мировой оперы, по сюжету напоминающая «Евгения Онегина в колхозе»!

О том, чем оказалась полезной «Золотая маска» для причастных, что важнее профессиональный долг или здоровая душа, почему мужчина может стать триггером для сильной женщины и силе любви, — эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru обсудила творческая команда оперы «Не только любовь» на завершающем показе в рамках фестиваля.

«Золотая маска» — превосходный шанс совершить профессиональный и личностный скачок. Всегда с особым трепетом и переживаниями рождается в искусстве то, что претендует на звание «лучшего», а большая нагрузка сулит качественный рост.

«Огромная ответственность — исполнять роль в опере нашего современника Родиона Щедрина. Я очень волнуюсь и чувствую, что это будет особенный спектакль! Произошло усиление моих профессиональных качеств, а также моих коллег, проявление моих чувств благодаря проделанной работе!» — делится перед выходом на сцену Элеонора Макарова, солистка МАМТ.

Программу фестиваля закрывает оперная постановка «Не только любовь», написанная по мотивам рассказов Сергея Антонова. В контексте спектакля зрителя погрузили в сложности, с которыми приходится столкнуться сильной женщине — председательнице колхоза Варваре. Она, в угоду профессиональной деформации, не может быть нежной и слабой рядом с полюбившим ее Владимиром (Владимир Дмитрук) и не может не показать силу как перед ним, так и перед влюбленной в него Натальей (Элеонора Макарова) и народом, положившимся на ее плечи. С виду крепкую и уверенную женщину разрывает порочный круг проблем и ответственности. В треугольнике из двух совершенно разных Натальи, Варвары и Владимира, которого они обе выбирают, вырастает большое напряжение, вытесняющее Варвару.

«Она отказывается от любви в конечном итоге. Выбирает быть с народом и говорит, что сказки ей не нужны. Сбор и посев урожая оказывается важнее. Варвара показывает силу, которая и есть ее слабость — нелегкая участь у женщины», — комментирует Владимир Дмитрук, исполнитель партии Владимира.

Варвара делает выбор между долгом и личным счастьем. Как отмечает главный дирижер Феликс Коробов, этот сюжет полезен для женщин, и каждая найдет в нем слезы своей судьбы! Ведь не раз каждой приходилось оказаться на краю обрыва либо хорошей карьеры, либо свободы чувств. Основная причина в борьбе между внутренним миром и социальным ростом — общественные рамки и стереотипы, в которые всегда загоняли мужчин и женщин. Слабая — значит не лидер. Сильная — значит не женщина! Грубо говоря, нас меняет то, что мы любим, иногда до потери собственной индивидуальности.

«Она не имеет право позволить себе быть слабой. И Володя, мой герой, как триггер, который заставляет вспомнить ее, что она все-таки женщина в первую очередь!» — добавляет Дмитрук.

«Не только любовь» наводит на насущные размышления и о самой профессии артиста, которая, подобно колхозу, требует полной включенности и посвященности ремеслу — это ответственность не перед одним человеком, а перед друг другом, перед целой плеядой зрительских умов, которые причастны к искусству через их творчество. Рождается вопрос! А приходится ли им делать выбор между преданностью делу и чувствами? Команда МАМТ единогласно отвечает: «Нет, нет и еще раз нет! Ведь артист должен существовать неразрывно со своим счастьем, горем, проблемами. Он проводник к сердцу и душе зрителя!»

«Золотая маска — это проявление моих профессиональных качеств, также моих коллег и проявление моих чувств, моей проделанной работы!» — благодарит за фестиваль Элеонора Макарова.

Ранее, писал 5-tv.ru, фестиваль «Золотая Маска» начался в Москве с бурятской исторической драмы.