Фестиваль «Золотая Маска» начался Москве с бурятской исторической драмы

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 167 0

Героине спектакля «Халхин Гол. Тангариг» сейчас 102 года и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне она встретит на Красной площади по приглашению президента.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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День Победы 9 Мая

Престижный театральный фестиваль «Золотая Маска» торжественно открылся в Москве. Ознаменовалось это сразу двумя знаковыми постановками — «Божественная комедия. Вариации» на сцене Мастерской П. Н. Фоменко и «Халхин Гол. Тангариг» в РАМТ, сообщили 5-tv.ru организаторы мероприятия.

Показы продлятся до 2 июня. А москвичи и гости столицы смогут увидеть спектакли со всей страны — от Владивостока до Калининграда.

В состав жюри вошли, в частности, режиссер-хореограф, главный балетмейстер Московского академического театра сатиры Сергей Землянский и директор Рязанского государственного областного театра кукол Константин Кириллов.

На сцене РАМТ зрители и жюри увидели драму «Халхин Гол. Тангариг». Она создана коллективом из Улан-Удэ — в театре Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева. На «Золотую маску» постановка номинирована в трех категориях.

Главная героиня — 16-летняя девушка, которая призывает своих подруг идти добровольцами на фронт. Художественный руководитель театра, режиссер Олег Юмов рассказал 5-tv.ru о том, что история основана на реальных событиях — истории монгольской медсестры Цэрэнгийн Чимэдцэрэн, которая является единственной из живых участников боев на Халхин-Голе.

«У нас есть такая замечательная бабушка, которую зовут Чиганца. На данный момент ей 102 года. Вот она в этот раз, празднуя 9 мая, приедет в Москву по приглашению президента. И увидит спектакль. Это ее история», — рассказал Юмов.

На сцене РАМТ спектакль показали на бурятском языке с тифлокомментированием — специфика языка важна, отметил Юмов, а работа по переводу выполнена крайне деликатно.

Юмов также напомнил, что их театр привозит постановки на «Золотую маску» уже в третий раз — поэтому «знакомы не шапочно». Всего с этим спектаклем труппа проехала около 15 тысяч километров, отметил режиссер.

На фестиваль Юмов надел бурятский национальный костюм — дэгэл.

«У нас есть такой свой Новый год по Лунному календарю, был 1 марта <…> Есть такое мероприятие — дэгел-флешмоб, когда вся столица одевается в национальные костюмы, мы устраиваем некое большое шествие», — пояснил он.

Как рассказал 5-tv.ru председатель жюри Константин Кириллов, фестиваль дает новые возможности региональным театрам и открывает у них «второе дыхание» — ведь не все театральное искусство аккумулировано в столицах.

«В афише фестиваля представлено много региональных театров и спектаклей. Очень ответственная история, но для региональных театров это ответственно вдвойне, втройне, потому что привезти свое искусство, свой спектакль в Москву, в столицу театральной России, на главную национальную театральную премию, очень важно», — сказал он.

Премия «Золотая маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России по инициативе и его председателя — народного артиста СССР Михаила Ульянова. Изначально «Золотая маска» задумывалась как московский фестиваль, но через несколько лет приобрела общероссийский статус.

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