Это селфи, да? Полуголый Лепс сфотографировался с невестой

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 795 0

Девушка Лепса опубликовала пикантный снимок с возлюбленным

Лесп снял рубашку и сделал личное фото с невестой

Фото: Владимир Андреев/ТАСС

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Избранница исполнителя позирует в кадре без макияжа.

Невеста певца Григория Лепса Автора Киба сделала необычное фото со своим избранником. Об этом писали 7Дней.ru.

Фото: Instagram*/avrorakiba

В кадре видно, что исполнитель обнимает свою любимую за плечо, а также позирует без рубашки. Сама же Автора улыбается, смотря в камеру. На лице возлюбленной Лепса нет макияжа. При этом певец демонстрирует неподдельную радость, широко улыбаясь.

В планах пары была скорая свадьба. Лепс собирался жениться на Кибе летом этого года. Однако позже выяснилось, что торжество переносится из-за финансовых трудностей артиста. Аврора же признавалась, что еще даже не готовится к волнительной дате. Она рассказывала, что не выбрала платье, и в принципе идей для проведения мероприятия у нее нет.

Аврора Киба на 44 года младше Григория Лепса. Отношения пара рассекретила прошлым летом. Исполнитель подчеркивал, что близко знаком с родителями девушки, и они не одобряют этот союз.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Катя Лель раскрыла правду об отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы.

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