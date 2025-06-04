Нелепая ошибка: украинский меморандум могли написать британцы

Эфирная новость 44 0

Украинский меморандум могли написать британцы

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Это значит, что до сих пор Лондон контролирует киевский режим.

Российские специалисты вчитались в проект украинского меморандума по урегулированию конфликта и пришли к выводу, что с большой долей вероятности он изначально писался на английском языке.

Там в одном из пунктов есть фраза, которая дословно переводится как «необходимая основа и предпосылка». Но в украинском варианте просто дважды повторяется слово «предпосылка». Глупая и нелепая ошибка, которая говорит о том, что переводил не человек, а электронный переводчик.

Опубликован текст меморандума России по Украине: основные тезисы

Но это не самое страшное. Страшнее то, что документ, который должен привести к миру на Украине и защитить интересы государства и его граждан, составлялся англоговорящим иностранцем. И значит не случайно утечка меморандума еще до переговоров произошла в британскую Financial Times.

Это значит, что до сих пор Лондон контролирует киевский режим так же жестко, как при бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне, заставившем начать этот конфликт и сорвавшем переговоры 2022 году.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.85
-0.28 89.93
-0.45
Парад катастроф и подарки с небес: финансовый гороскоп на лето 2025

Последние новости

2:00
«Ростелеком» и корпорация «Галактика» заключили соглашение о сотрудничестве
1:44
Встретили овациями: Боярский вернулся на сцену после падения во время репетиции
1:26
Огненная ловушка: лесной пожарный едва не погиб, спасая коллег в Забайкалье
1:09
Плевать хотел не только на ПДД: что известно о водителе Rolls-Royce, переехавшего байкера
0:51
Нелепая ошибка: украинский меморандум могли написать британцы
0:34
«Уничтожить больше мирных граждан»: почему Украина усилила атаки на Россию

Сейчас читают

«Уничтожить больше мирных граждан»: почему Украина усилила атаки на Россию
Это селфи, да? Полуголый Лепс сфотографировался с невестой
СК квалифицировал обрушения мостов в Брянской и Курской областях как теракты
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025