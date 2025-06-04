Как загорать с татуировками, родинками и шрамами — советы дерматолога

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 26 0

Дерматолог Гришина: загорать со свежими шрамами категорически нельзя

Как загорать с татуировками, родинками и шрамами: советы дерматолога

Фото: Олег Елков/ТАСС

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Кожу нужно подготовить перед принятием солнечных ванн.

Татуированная кожа уязвима перед солнцем. Особенно опасны красные и желтые пигменты, которые быстро выцветают и могут вызывать аллергию. Об этом рассказала в беседе с URA.RU дерматолог, косметолог Натэла Гришина.

Загорать после нанесения татуировки можно не раньше чем через два месяца. Для защиты рисунка эксперт советует использовать солнцезащитный крем с SPF 50 и специальные стики. Лучшее время для загара — до 10:00 и после 17 часов.

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Шрамы и солнце

Молодые шрамы (до 6–12 месяцев) тоже особенно уязвимы. Загорать с ними нельзя, так как солнце может изменить их структуру. Дерматолог советует и в этом случае использовать крем с SPF 50. 

Если же рубец расположен на лице, то стоит надевать солнцезащитные очки и широкополые головные уборы.

Если шрам свежий и еще не зажил (есть корочка, кровоточит), то загорать категорически запрещено.

Родинки и солнце

Родинки — скопления меланоцитов, чувствительных к ультрафиолету. В этом случае эксперт также советует не пренебрегать солнцезащитным кремом.

Если родинка изменила цвет, форму, увеличилась, начала кровоточить или зудеть, то нужно обратиться к дерматологу.

 

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