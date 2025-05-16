Иммунитет в шоке: какой скрытый вред наносят организму татуировки

Житель Тюмени едва не умер после похода в тату-салон. Молодого человека частично парализовало, он не мог разговаривать. Врачи диагностировали — инсульт. Причиной осложнений стал врожденный порок сердца и свежая татуировка.

А в Великобритании девушка решила набить на ноге узоры в виде цветов, однако вместо этого тату-мастер одарил ее целым букетом инфекций. Если бы вовремя не оказали помощь, англичанке грозил бы сначала сепсис, а потом ампутация.

Может ли красивая картинка поставить на грань жизни и смерти? Почему всего одна татуировка заставляет иммунитет страдать долгие годы? Что такое синяя болезнь? И что делать, если изображение на теле все-таки испортило жизнь?

На эти и другие вопросы ответила программа Пятого канала «Страна советов».

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Что происходит с организмом от татуировок

Недавнее исследование ученых шокировало любителей тату-росписей. Оказывается, рисунки на теле повышают риск раковых заболеваний, например лимфомы. Наночастицы чернил скапливаются в лимфатических узлах, а состав некоторых красок и вовсе содержит тяжелые металлы, которые могут сделать человека инвалидом на всю жизнь.

«Это под коленкой, в паховой области, области подмышки. Лимфоузлы — это наш иммунитет, которому и так тяжело, а вы еще по нему бьете, и есть большой риск воспаления», — рассказывает дерматолог, косметолог Мария Меланич.

При этом доступность татуировок вышла на крайне опасный уровень — даже школьники покупают тату-машинки и краски. Ника из тех, кто начал увлекаться тату-искусством еще в юности, первый рисунок сделала себе сама и способ выбрала максимально опасный.

«Сделала гелевой ручкой и иголкой. Возникло спонтанное желание почему-то. Позже я поняла, что нужно это перекрыть», — делится героиня.

Впоследствии перекрывать старые тату и набивать новые приходилось еще не раз. Девушка с неудержимым желанием выделиться из толпы столкнулась с самой распространенной проблемой бодимодеров — это те, кто экспериментирует со своим телом, зачастую не понимая, когда уже пора остановиться.

«Чем больше объемов и татуировок принимает моя кожа, я по себе сужу, тем больше стало появляться проблем. Сложности с заживлением и перекрытием, процесс нанесения становится намного больнее, чем больше слоев краски», — рассказывает девушка.

Что такое синяя болезнь и кто ею болен

Непреодолимую тягу к новым изображениям на теле называют «синей болезнью». Эксперты считают это психическим отклонением.

«Надо идти к психиатру и разбираться, почему, например, он готов себя украсить с головы до ног — трансформировать. Дырки в щеках делают, язык разрезают пополам, краски вводят, допустим, в глаз с последствиями потерять зрение. Если человека уже понесло, и у него личностное расстройство, то это просто осложненный пубертатный кризис», — говорит психиатр Василий Шуров.

Знаменитый рэп-исполнитель Пост Малон во время своего увлечения татуировками постоянно набивал новые рисунки, пока не оказался в больнице. Многочисленные узоры стали причиной хронических инфекций и воспалений.

Многие обладатели тату жалуются на одинаковые симптомы — постоянная усталость, раздражение слизистой и общее недомогание, как будто организм начинает заболевать. Ответ кроется в иммунитете и называется — макрофаги.

«Они срабатывают в те моменты, когда организму необходима защита от чужеродных агентов, от продуктов деградации собственных клеток», — утверждает доцент кафедры физиологии и патологии факультета фундаментальной медицины МНОИ МГУ им. М. В. Ломоносова Марина Ахметшина.

Макрофаги — иммунные клетки, которые миллионами бросаются на удержание татуировки в слоях дермы. Только благодаря им рисунок не растекается и не проникает глубже в кожу. Когда одна колония макрофагов погибает, на смену им приходит другая и так до бесконечности.

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Проще говоря, иммунитет тратит силы на сохранение этого изображения.

Каждый человек вкладывает смысл в символы на своей коже. И некоторые эзотерики уверены, что тату даже могут влиять на судьбу. Психиатры в данном вопросе более рациональны, они считают, что некоторые знаки люди набивают, чтобы бросить вызов обществу, но впоследствии это может принести их обладателю массу проблем.

«Мы знаем одного известного музыканта, который набил себе три шестерки на лбу. Очень много религиозных деятелей высказывалось по поводу того, что это печать сатаны. Есть вещи, которые однозначно опасные. Кто-то себе может черта набить с рогами, потом попасть в соответствующую обстановку, где люди верующие, и к нему возникнут вопросы: „А ты что, адепт темных культов или что, зачем ты это сделал?“» — объясняет психиатр Василий Шуров.

Три шестерки, о которых говорит эксперт, на лице того самого музыканта — Моргенштерна*. Но после череды неудач и проблем в жизни он предпочел от них избавиться и недавно свел.

Как удаляют татуировки

Есть несколько способов удаления татуировок, и ни один из них не делает человека здоровее: это лазерное воздействие, выжигание жидким азотом, срезание верхнего слоя кожи специальной фрезой и хирургический способ.

Есть еще химический пилинг и электрокоагуляция, но все-таки самым популярным и эффективным считается лазер. Однако по ощущениям сводить им татуировку гораздо болезненнее, чем делать. Для разных цветов используют свой механизм.

«Мы сейчас с вами видим, что у нас зеленый и красный пигменты не схватились, то есть никак не приняли на себя энергию лазерного излучения. Мы сейчас поменяем насадку, и постепенно цвет татуировки будет становиться менее интенсивным — она будет уходить», — разъясняет дерматолог, косметолог Анастасия Сапон.

Как отметила испытуемая, боль при такой процедуре сравнима с обжиганием раскаленным маслом. Окончательный результат можно будет увидеть только спустя 6-7 процедур.

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Моду на татуировки многие подростки перенимают у своих кумиров. Так, например, актер Райан Гослинг подает не лучший пример фанатам. Одну из татуировок на руке он набил себе сам. Задумывал кинозвезда грандиозный сюжет — лапу монстра, которая разрывает руку, но получилось что-то похожее на кактус.

Самостоятельное создание татуировок может привести к серьезным проблемам, даже заражению крови. Однако продажу мини-машинок для рисунков на теле до сих пор не контролируют. Съемочная группа нашла на маркетплейсе такие устройства и показала их эксперту.

«Тату-пигмент, который неизвестно, где замешан, чем и, в каких пропорциях. Это все очень влияет впоследствии на заживление, на саму татуировку и то, как она будет выглядеть в будущем. В добавление качество расходников — картриджей, игл — тоже не конкретно. Набивать человеку этим тату-набором я крайне не рекомендую», — высказывается тату-мастер, специалист по лазерному удалению татуировок Никита Морозов.

Неудивительно, что такого рода товары уже хотят запретить к продаже на маркетплейсах. Если желание набить тату настолько велико, что справиться с ним нельзя, стоит обращаться только в проверенные салоны. Однако даже там есть риск нарваться на недобросовестного мастера или некачественное оборудование. Так что необходимо подумать дважды, что важнее: красивая картинка, которая надоест через пару лет, или здоровье свое и своих близких.

* — признан иноагентом на территории РФ.