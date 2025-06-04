«Иногда это приятно»: дает ли Дмитрий Колдун трогать себя фанатам
Дмитрий Колдун позволяет фанатам дотрагиваться только до его рук на концертах
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Исполнитель рассудил о личных предпочтениях звезд.
Личные границы каждый артист определяет по-своему. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал певец Дмитрий Колдун на сольном концерте IVAN в столичном клубе «Давай Лама».
По словам исполнителя, некоторым его коллегам нравится, когда фанаты с ними идут на телесный контакт. В числе таких желающих получить эмоции через касания певица Глюкоза.
Рассудил собеседник и о личных приоритетах. Колдун пояснил, что он не против дотрагиваний фанатов, и даже иногда практикует подобное сам. Однако он позволяет близость далеко не со всеми частями своего тела.
«Кому-то нравится, когда дотрагиваются. Мне, например, иногда это приятно. Когда сам протягиваешь руки в зал, кто-то хватает за руку, и такой есть обмен энергией», — пояснил артист.
Помимо этого он добавил, что считает излишнюю физическую открытость к аудитории отдельным предпочтением знаменитостей.
«Вопрос уже предпочтений каких-то личных. Где-то уже даже может быть сексуальных предпочтений. Кто, как и за что тебя трогает», — заключил Колдун.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Колдун не против романа ради пиара.
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