«Иногда это приятно»: дает ли Дмитрий Колдун трогать себя фанатам

Исполнитель рассудил о личных предпочтениях звезд.

Личные границы каждый артист определяет по-своему. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал певец Дмитрий Колдун на сольном концерте IVAN в столичном клубе «Давай Лама».

По словам исполнителя, некоторым его коллегам нравится, когда фанаты с ними идут на телесный контакт. В числе таких желающих получить эмоции через касания певица Глюкоза.

Рассудил собеседник и о личных приоритетах. Колдун пояснил, что он не против дотрагиваний фанатов, и даже иногда практикует подобное сам. Однако он позволяет близость далеко не со всеми частями своего тела.

«Кому-то нравится, когда дотрагиваются. Мне, например, иногда это приятно. Когда сам протягиваешь руки в зал, кто-то хватает за руку, и такой есть обмен энергией», — пояснил артист.

Помимо этого он добавил, что считает излишнюю физическую открытость к аудитории отдельным предпочтением знаменитостей.

«Вопрос уже предпочтений каких-то личных. Где-то уже даже может быть сексуальных предпочтений. Кто, как и за что тебя трогает», — заключил Колдун.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Колдун не против романа ради пиара.