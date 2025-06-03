Дмитрий Колдун не против романа ради пиара: «У меня обстоятельства»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 22 0

Певец Дмитрий Колдун не против романа ради пиара

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru

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Для реализации плана исполнителю мешает одно обстоятельство. Какое?

Вступить в фиктивный роман ради популярности певец Дмитрий Колдун смог бы. В этом он признался в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на сольном концерте IVAN в столичном клубе «Давай Лама».

Отвечая на вопрос о таких отношениях, исполнитель заметил, что у него другая ситуация, которая не позволяет инициировать подобное. Причина заключается в избраннице, с которой Колдун больше двух десятилетий вместе.

«Это, наверное, вопрос не совсем по адресу. Я 24 года как в отношениях с девушкой, с которой познакомился в школе, и она абсолютно не медийная», — пояснил собеседник.

Несмотря на занятое сердце, Дмитрий подтвердил возможность такого развития событий, если бы не был влюблен в свою девушку.

«Смог бы я или не смог? Наверное, смог бы. Но у меня обстоятельства. Не могу», — заключил он.

Колдун женился на Виктории Хомицкой в 2012 году. Пара встречается со школьных времен. У супругов двое детей — сын Ян и дочь Алиса. Жена с наследниками певца живет в Минске, а сам Колдун часто бывает в Москве, где купил квартиру.

Ранее, писал 5-tv.ru, супруга Дмитрия Колдуна заставила его жениться.

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