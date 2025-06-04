По ГОСТу: школьная форма изменится в новом учебном году

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Школьная форма изменится в новом учебном году

Школьная форма изменится в новом учебном году

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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При покупке родители смогут довериться специальному обозначению.

Для безопасности и максимального комфорта к школьной форме в предстоящем учебном году применят новый ГОСТ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала юрист Анастасия Билялова.

Требования распространятся на всю одежду учащихся, кроме обуви и спортивных костюмов.

«Возможно, родители начнут больше обращать внимание на такую продукцию, если она будет сопоставимой по цене с аналогами и будет вписываться в семейный бюджет», — подчеркнула юрист.

К тому же Билялова добавила, что с нововведением родители смогут самостоятельно находить желаемую одежду по всем параметрам или приобрести ту, на которой будет значиться «ГОСТ», если она подойдет им по стоимости.

При этом юрист уточнила, что важно обращать внимание не просто на номер ГОСТ, как на аббревиатуру, так как это может быть стандарт упаковки, а рассматривать и другие параметры.

Ранее 5-tv.ru писал, что предмет «Обществознание» исключат из школьной программы шестых и седьмых классов. На поэтапный переход к новым учебным программам может уйти до двух лет.

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