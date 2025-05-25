Обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Минпросвещения РФ: обществознание исключат из школьной программы 6-7 классов

В Минпросвещения рассказали о переходе к новым программам по обществознанию

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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С сентября 2025 года обществознание будет исключено из школьной программы учащихся 6-х и 7-х классов. Об этом 25 мая сообщили в Министерстве просвещения РФ.

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8–11–х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9–11–х классов», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Отмечается, что переход к новым обучающим программам по обществознанию будет проводиться постепенно. Ожидается, что этот процесс займет около двух лет. Как заявила директор Института развития и адаптации ребенка Елена Приступа, учебный план в школах должен отвечать современным вызовам и быть максимально гибким, что поможет создать качественные условия для быстроразвивающейся системы общего образования.

Кроме того, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в конце апреля сообщил, что с 1 сентября 2025 года будет введено общее расписание для всех российских школ. Оно позволит контролировать степень нагрузки как на учителей, так и на учеников. Помимо того, такое расписание облегчит регулировку ежедневных занятий, самостоятельных и контрольных работ. Планируется ввести и ограничение на всероссийские проверочные работы, чтобы на них приходилось не более 10% от общего числа занятий.

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